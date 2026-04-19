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Polizei Düren

POL-DN: Kette vom Hals gerissen - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Donnerstagvormittag (16.04.2026) kam es auf der Straße "Im Weyerfeld" zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer Seniorin. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr war die 87-jährige Frau aus Düren zu Fuß mit ihrem Hund auf der Straße "Im Weyerfeld" unterwegs. Ihren Angaben zufolge kamen zwei männliche Personen aktiv auf sie zu. Sie sprachen die Frau mit einer ihr unverständlichen Sprache an und zeigten mittels Körpersprache, dass sie ihren Hund streicheln wollen. Daraufhin beschäftigte sich einer der Unbekannten mit dem Hund.

Der zweite Mann umarmte die Seniorin derweil mit seinem linken Arm. Die 87-Jährige versuchte noch, diesen von sich zu stoßen, als er aber plötzlich nach ihrer Halskette griff und ihr diese vom Hals riss. Daraufhin flüchteten beide Männer.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Erste Person:

   - Ca. 18-22 Jahre alt
   - Ca. 180-185 cm groß
   - Schlanke Statur
   - Schwarze, gegelte Haare
   - Helle Jacke.

Zweite Person:

   - Ca. 25-30 Jahre alt
   - Ca. 170-180 cm groß
   - Leicht kräftige Statur
   - Dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der 02421-949 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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