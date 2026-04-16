Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der B56

Jülich (ots)

Eine 57-jährige Frau aus Jülich wurde gestern (15.04.2026) am späten Vormittag bei einem Verkehrsunfall auf der B56 in Höhe der Ortslage Selgersdorf leicht verletzt. Sie war zuvor mit einem Pkw kollidiert, der im Kreuzungsbereich der Altenburger Straße möglicherweise das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet hatte.

Gegen 10:50 Uhr befuhr die Frau aus Jülich die Altenburger Straße und wartete nach eigenen Angaben zunächst im Kreuzungsbereich zur B56 an der Rotlicht zeigenden Ampel. Beim Wechsel auf Grün fuhr sie ihren Angaben zufolge in den Kreuzungsbereich ein, um nach links auf die B56 abzubiegen.

Dort kam es dann zur Kollision mit dem Pkw eines 40-jährigen Mannes aus Mülheim an der Ruhr. Dieser war auf der B56 in Richtung Düren unterwegs. Auch er war davon ausgegangen, dass die Ampel für seine Fahrtrichtung ebenfalls Grünlicht anzeigte. Durch herrschende Sonnenblendung sei dies aber nach eigenen Angaben möglicherweise eine Fehleinschätzung gewesen. Durch die Kollision gerieten die beteiligten Fahrzeuge zunächst ins Schleudern und kamen dann auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Die 57-Jährige aus Jülich verletzte sich bei durch den Zusammenstoß leicht und begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der 40-jährige Mühlheimer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so erheblich beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf 13.500 Euro geschätzt.

Da vor Ort nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer das Rotlicht der Ampel missachtet hatte, hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren zu melden. Während der Bürozeiten ist die Sachbearbeitung unter 02421 949-5235 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeit können Sie die Rufnummer 02421 949-0 wählen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell