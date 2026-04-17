Polizei Düren

POL-DN: Leichtverletzte Person im Bus nach Gefahrenbremsung

Linnich (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.04.2026) leitete ein Linienbus auf der L226 eine Gefahrenbremsung ein, wodurch eine Mitfahrerin leicht verletzt wurde.

Gegen 17:10 Uhr befuhr ein 55-jähriger Busfahrer aus Titz die L226 von Titz kommend in Richtung Linnich. Nach Angaben des Fahrers seien zwischen Titz-Ralshoven und Linnich-Hottorf unvermittelt mehrere Rehe auf die Fahrbahn gelaufen. Aufgrund der querenden Rehe musste der 55-Jährige eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit den Tieren zu verhindern.

Durch die Bremsung wurde eine 76-jährige Insassin aus Linnich gegen eine im Bus befindliche Haltestange geschleudert. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Ein Sachschaden entstand nicht.

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