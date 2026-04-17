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Polizei Düren

POL-DN: Verunfallte Rurtalbahn

Jülich (ots)

Am gestrigen Donnerstag (16.04.2026) überrollte eine Lokomotive der Rurtalbahn an einem Bahnübergang im Bereich der Rübenstraße eine Gleissperre. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 21:00 Uhr war eine Lokomotive der Rurtalbahn auf der Bahnstrecke aus Richtung Jülich Bahnhof in Richtung Lorsbeck unterwegs. Der 50-jährige Lokführer aus Geilenkirchen und der 54-jährge Lokführer aus Düren mussten nach eigenen Angaben kurzzeitig das Hauptgleis verlassen und ein Abstellgleis entlangfahren. Dieses war jedoch noch mit einer Gleissperre gesichert, die zuvor nicht entsperrt worden war.

In der Folge überrollte die Lokomotive die Gleissperre. Dabei kam es zu einer kurzzeitigen Entgleisung beziehungsweise einem Verlust des Schienenkontakts, wodurch der 54-jährige Lokführer leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 50-jährige Mann blieb unverletzt. Für die Dauer des Einsatzes wurde das betroffene Gleis gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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