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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Taschendieb ergaunert Geldbörse

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heidener Straße;

Tatzeit: 09.04.2026, 11.45 Uhr;

Auf eine Geldbörse abgesehen hatte es ein Taschendieb am Donnerstagmittag in Borken. Die Geschädigte stellte den Diebstahl an der Kasse des Discounters an der Heidener Straße fest. Sie hatte die Geldbörse zuvor in ihrer Handtasche aufbewahrt.

Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben: Wer sich vor einer solchen Tat schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Natürlich sollte man seine Wertsachen nicht aus dem Auge lassen, auch nicht bei der Suche nach Waren während des Einkaufs. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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