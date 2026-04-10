Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Brandstiftung an Berufskolleg - Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Brändströmstraße;

Tatzeit: zwischen 08.04.2026, 17.00 Uhr und 09.04.2026, 07.00 Uhr;

In der Nacht zum Donnerstag ist es an dem Berufskolleg an der Brändströmstraße in Gronau zu einer Brandstiftung gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu einem Klassenzimmer im Erdgeschoss des Gebäudeteils 3. Hierzu wurde ein Fenster mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Anschließend entzündeten die Täter Papier beziehungsweise Bücher auf zwei Tischen unmittelbar am Fenster. Durch das Feuer wurden ein weiteres Fenster, Kabelleitungen sowie Mobiliar beschädigt. Das gesamte Klassenzimmer ist stark verrußt. Nach derzeitigem Stand wurden keine Gegenstände entwendet. Der Brand war beim Eintreffen des Hausmeisters bereits erloschen. Dieser hatte den Schaden am Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr festgestellt und umgehend die Polizei verständigt. Nach Einschätzung der Ermittler bestand durch die Tat eine erhebliche Gefahr für das gesamte Schulgebäude. Unter ungünstigeren Umständen hätte sich das Feuer ausbreiten und größere Teile der Schule erfassen können. Dass es bei dem vorgefundenen Schadensausmaß blieb, ist nach derzeitiger Bewertung glücklichen Umständen zu verdanken. Die Spurensicherung wurde durch die Kriminalpolizei übernommen. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Donnerstag (09.04.2026) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brändströmstraße beziehungsweise am Schulgelände beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Gronau unter der Telefonnummer (02562) 9260 entgegen. (pl)

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