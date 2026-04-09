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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Fahrzeuge entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Am Busskolk;

Tatzeit: zwischen 08.04.2026, 23.00 Uhr und 09.04.2026, 02.00 Uhr;

Zwei Pkw von einem Werkstattgelände gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der weiße Citroen C4 mit DIN-Kennzeichen und der graue BMW 3er mit SO-Kennzeichen standen in der Nacht zum Donnerstag auf dem umzäunten Gelände an der Straße Am Bussholk. Die Unbekannten verschafften sich widerrechtlich Zutritt und drangen gewaltsam in das Bürogebäude der Werkstatt ein. Von dort entwendeten sie mehrere Fahrzeugschlüssel. Die Täter fuhren mit einem der gestohlenen Wagen durch den Zaun und flüchteten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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