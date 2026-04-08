Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtrag zum Seniorenradeln in Borken und OT Gemen

Kreis Borken (ots)

Das "Seniorenradeln" in Borken und dem Ortsteil Gemen ist wiederholt auf große Resonanz gestoßen. Der kommende Termin am 16.04.2026 ist mit 22 Teilnehmenden bereits ausgebucht.

In dem Zusammenhang weist die Polizei auf weitere Termine im Umkreis von Borken hin:

Borken, OT Weseke und OT Burlo 07.05.2026 Gemeinde Heiden 03.06.2026 Gemeinde Raesfeld 09.09.2026 Gemeinde Reken 31.08.2026 Gemeinde Südlohn und OT Oeding 15.09.2026 Stadt Velen und OT Ramsdorf 02.07.2026

Die Anmeldung zu den Terminen ist weiterhin telefonisch unter der Rufnummer 02861-900-6161 möglich. Ein Anrufbeantworter nimmt die Daten entgegen; ein Rückruf erfolgt anschließend.

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