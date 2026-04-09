POL-BOR: Gescher - In Lager eingebrochen

Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Großemast; Unfallzeit: 07.04.2026, 09.25 Uhr; Tödliche Verletzungen erlitten hat ein 91-jähriger Pkw-Fahrer aus Stadtlohn bei einem Verkehrsunfall in Vreden. Der Mann befuhr gegen 09.45 Uhr einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Großemast aus Richtung K 20 kommend. Aus noch unbekannten Gründen kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den ...

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