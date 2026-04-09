POL-BOR: Gescher - In Lager eingebrochen
Gescher (ots)
Tatort: Gescher, Schüringsweg;
Tatzeit: 09.04.2026, zwischen 02.55 Uhr und 03.20 Uhr;
In das Lager einer Firma eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gescher. Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag über das Dach Zutritt zu dem Gebäude am Schüringsweg. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)
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