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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - In Lager eingebrochen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Schüringsweg;

Tatzeit: 09.04.2026, zwischen 02.55 Uhr und 03.20 Uhr;

In das Lager einer Firma eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gescher. Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag über das Dach Zutritt zu dem Gebäude am Schüringsweg. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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