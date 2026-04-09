Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kupferdieb festgenommen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Biemenhorster Weg;

Tatzeit: 08.04.2026, 14.25 Uhr;

Er hatte es auf Kupfer abgesehen: Am Mittwochnachmittag meldeten Zeugen über den Notruf eine verdächtige Person. Der Mann kletterte über einen Grundstückszaun an der Biemenhorster Straße und hielt dabei offenbar gestohlenes Kupfer in der Hand. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes an. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 40-Jährige mit einem nationalen Haftbefehl bereits gesucht wurde. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann Widerstand. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Die Ermittlungen dauern an. (jh)

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