Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Wasserbomben von einer Brücke geworfen/ Polizei warnt

Borken (ots)

Tatort: Borken, B 70/ Löveltweg;

Tatzeit: 09.04.2026, 14.45 Uhr;

Was offenbar ein Ferienspaß war, hätte für einen Autofahrer gefährlich enden können: Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag von der Brücke Löveltweg Wasserbomben auf die darunter verlaufende B 70 geworfen. Die Wasserbomben trafen ein Fahrzeug, das die Bundesstraße in diesem Moment passierte. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand kein erkennbarer Schaden. Bei den beiden Unbekannten soll es vermutlich um Jugendliche im Alter von 12-13 Jahren handeln. Sie flüchteten nach der Aktion.

Die Polizei macht deutlich: Derartige Handlungen sind kein Streich! Selbst leichte Gegenstände, wie Wasserbomben, können bei hohen Geschwindigkeiten eine erhebliche Wirkung entfalten und Verkehrsteilnehmer stark erschrecken oder ablenken. In der Folge kann es zu gefährlichen Fahrmanövern oder schweren Verkehrsunfällen kommen. (jh)

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