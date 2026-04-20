Polizei Düren

POL-DN: Stark alkoholisiert mit dem Pkw aufgefallen

Düren (ots)

Durch die Beobachtungen eines aufmerksamen Zeugen gelang es Beamten der Polizeiwache Düren am Samstagabend (18.04.2026) einen erheblich alkoholisierten Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr zu ziehen. Er war zuvor auf der B264 durch seine Fahrweise aufgefallen.

Einem aufmerksamen Pkw-Fahrer aus Kerpen fiel gegen 17:40 Uhr der Pkw des Betroffenen auf der B264 zwischen Blatzheim und Golzheim auf. Der Fahrzeugführer fuhr mehrfach in starken Schlangenlinien auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr. Zu Gefährdungen kam es hierbei nicht. Als der Fahrer dann unvermittelt am Fahrbahnrand anhielt, sprach ihn der Zeuge an, um sich zu erkundigen, ob es ihm gut gehe. Hierbei stellte er deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug fest. Als der Fahrer dann seine Fahrt fortsetzte, informierte er die Polizei. Die Beamten trafen den 56-jährigen Fahrzeugführer aus Düren letztlich noch im Fahrzeug sitzend an seiner Wohnanschrift an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,98 Promille. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt. Darüber hinaus leiteten sie ein Strafverfahren gegen den Dürener ein und beschlagnahmten seinen Führerschein.

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