Polizei Düren

POL-DN: Schwer verletzter Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall

Kreuzau (ots)

Am Sonntag (19.04.2026) kam es auf der L250 zwischen Drove und Thum zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Der Pedelec-Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 13:00 Uhr befuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren die L250 aus Richtung Drove kommend in Fahrtrichtung Thum. Vor ihm fuhr zeitgleich ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer aus Düren in die gleiche Richtung. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen bremste der 75-Jährige sein Pedelec ab und scherte nach links aus. Der Pkw-Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste ihn. In der Folge stürzte der 75-Jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

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