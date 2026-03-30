Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 50-jähriger unter Einfluss von Betäubungsmittel - Weiterfahrt untersagt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Eichstätte, Sonntag, 29.03.2026, 19.43 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Sonntagabend führte die Polizei Northeim eine Verkehrskontrolle bei einem 50-jährigen Mann durch, welcher mit seinem Pkw die Eichstätte in Northeim befuhr. Während der Kontrolle wurden neurologische Auffälligkeiten bei dem Fahrer festgestellt. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Urin-Vortest reagierte positiv auf Amphetamin. Im weiteren Verlauf wurde dem 50-jährigen Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Neben der Ordnungswidrigkeit wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln muss er sich nun auch wegen des Besitzes von Betäubungsmittel verantworten.

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