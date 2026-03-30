Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fortsetzung zu Auftrag Nr. 5873458: Wohnungsbrand in Northeim - 52-Jähriger in Haft

Northeim (ots)

NORTHEIM (mil) -

Am Montag, den 16.03.2026 kam es gegen 12.00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Seesener Landstraße in Northeim. Glücklicherweise wurden hierbei keine Personen verletzt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/6236705). Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte nun der 52-jähriger Bewohner der Wohnung wegen des dringenden Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen werden. Ihm wird vorgeworfen, diesen Brand verursacht zu haben.

Der Festgenommene wurde am heutigen Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den 52-jährigen erging schließlich ein Haftbefehl, woraufhin er in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Rosdorf überstellt wurde. Für Rückfragen steht die Staatsanwaltschaft Göttingen zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell