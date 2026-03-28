Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg (pel), Göttinger Straße, Freitag, 27.03.2026, 20:30 - 23:50 Uhr.

Am Freitagabend kam es zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen bislang unbekannten Fahrer. Hierbei wurde die Stützsäule eines Hauses beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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