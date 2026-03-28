Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gartenlaube

Northeim (ots)

Northeim (pel), Auestraße, 19.03.2026, 18:00 Uhr - 28.03.2026, 09:00 Uhr.

Im genannten Zeitraum gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Kleingartengrundstück. Dort wurde sich gewaltsam Zugang zu einer Gartenlaube verschafft und Gartenwerkzeug im Wert von ca. 160,00 Euro gestohlen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim.

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