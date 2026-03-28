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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stoppt alkoholisierte Fahrer

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Stadtgebiet von Kaiserslautern zu mehreren alkoholbedingten Verkehrsverstößen, bei denen sowohl Auto- als auch E-Scooter-Fahrer kontrolliert wurden.

Den ersten Vorfall stellten Polizeibeamte bereits am Freitagabend gegen 23:15 Uhr in der Eisenbahnstraße fest. Ein 24-jähriger Mann war gemeinsam mit seiner Freundin auf einem E-Scooter unterwegs, als er einer Kontrolle unterzogen wurde. Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Fahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht.

In den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen 02:50 Uhr, fiel einer Streife in der Ludwigstraße ein 35-jähriger Autofahrer auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab 1,04 Promille. Auf der Dienststelle bestätigte ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest den zu hohen Alkoholwert. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt und er anschließend an eine verantwortliche Person übergeben.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich gegen 04:24 Uhr in der Burgstraße. Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer war gemeinsam mit einem Mitfahrer unterwegs und missachtete an der Kreuzung zur Maxstraße das Rotlicht einer Ampel. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, ein gerichtsverwertbarer Test ergab schließlich einen Wert von 0,72 Promille. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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