Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend kam es am Stiftsplatz in Kaiserslautern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei, dass ein SUV beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw gestoßen sei und sich anschließend in Richtung Bismarckstraße entfernt habe. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmenkonnte das gesuchte Fahrzeug schließlich einer Kontrolle unterzogen werden. Am SUV wurden frische, zum Unfall passende Beschädigungen festgestellt. Der 28-jährige Fahrer gab an, vor Fahrtantritt Bier konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Verkehr. |pvd

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