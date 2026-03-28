Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Gestohlener Radlader aufgefunden
Otterbach/Erlenbach (ots)
Am 27.03.2026 meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, im Waldgebiet bei Erlenbach einen abgestellten Radlader gesehen zu haben. Durch die eingesetzten Kräfte konnte das Baugerät vor Ort aufgefunden werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug bereits am 09.03.2026 in Otterbach entwendet worden war. Der Radlader konnte vor Ort durch den Eigentümer abgeholt werden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.|pvd
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