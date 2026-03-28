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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestohlener Radlader aufgefunden

Otterbach/Erlenbach (ots)

Am 27.03.2026 meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, im Waldgebiet bei Erlenbach einen abgestellten Radlader gesehen zu haben. Durch die eingesetzten Kräfte konnte das Baugerät vor Ort aufgefunden werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug bereits am 09.03.2026 in Otterbach entwendet worden war. Der Radlader konnte vor Ort durch den Eigentümer abgeholt werden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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