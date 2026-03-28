POL-PDKL: Gestohlener Radlader aufgefunden

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein 57-Jähriger hat am Dienstagabend einen Unfall mit einem Verletzten und hohen Sachschaden verursacht. Der Mann war mit seinem Auto auf der B37 unterwegs in Richtung Frankenstein. In der Nähe der Abfahrt Fischbach wollte er wenden und kollidierte mit einem Taxi. Der 78-jährige Taxifahrer konnte nicht ausweichen. Er klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, ebenso die Beifahrerin. Alle ...

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