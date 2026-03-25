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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann bei Unfall verletzt

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 57-Jähriger hat am Dienstagabend einen Unfall mit einem Verletzten und hohen Sachschaden verursacht. Der Mann war mit seinem Auto auf der B37 unterwegs in Richtung Frankenstein. In der Nähe der Abfahrt Fischbach wollte er wenden und kollidierte mit einem Taxi. Der 78-jährige Taxifahrer konnte nicht ausweichen. Er klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, ebenso die Beifahrerin. Alle weiteren Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt. Sie waren ersten Erkenntnissen nach unverletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B37 gesperrt. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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