PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dubiose Haustürgeschäfte - Polizei warnt vor Dieben

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei warnt vor Dieben, die aktuell in Weilerbach ihr Unwesen treiben. Die Verdächtigen haben in den vergangenen Tagen bei Anwohnern geklingelt und insbesondere nach Schmuck, Pelzen, Gemälden oder anderen Wertgegenständen gefragt. Sie bieten an, diese beispielsweise auf Flohmärkten zu verkaufen. In mindestens einem Fall drang ein Täter in eine Wohnung ein und erbeutete Goldringe und Armbänder (wir berichteten: https://s.rlp.de/EwoxX6F). In diesem Zusammenhang berichteten Zeugen, dass ein weißer Kastenwagen der Marke Fiat Doblo aufgefallen sei. Die Polizei fragt nun: Wer hat Verdächtiges in Weilerbach bemerkt? Hat jemand bei Ihnen geklingelt und wollte Antiquitäten kaufen? Wer hat den Lieferwagen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-14299 entgegen.

Die Beamten appellieren: Bleiben Sie wachsam! Lassen Sie sich nicht auf dubiose Haustürgeschäfte ein! Rufen Sie notfalls um Hilfe, sollte jemand unerwünscht in Ihre Wohnung eindringen wollen! |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 13:16

    POL-PDKL: Handfeste Auseinandersetzung: 54-Jähriger verletzt

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Dienstag gerieten zwei Männer in der Malzstraße aneinander. Ein 54-Jähriger erlitt leichte Verletzungen, ein 41-Jähriger flüchtete, als die Polizei kam. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Beteiligten zunächst in verbale Streitigkeiten geraten, die schließlich ausarteten. Der 41-Jährige soll unter anderem nach seinem ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 12:40

    POL-PDKL: Unfallflucht in der Max-Planck-Straße

    Kaiserslautern (ots) - Am Montag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Audi A6 in der Max-Planck-Straße. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. An der Beifahrerseite des Autos entstand ein Schaden von mindestens 350 Euro. Der Fahrzeugbesitzer grenzt den Unfallzeitpunkt zwischen Mitternacht und 12:30 Uhr ein. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann oder den Unfall beobachtet ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 11:47

    POL-PDKL: Olivenbaum gestohlen: Wer kann Hinweise geben?

    Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte stahlen zwischen Donnerstag und Freitag einen Olivenbaum von einem Privatgrundstück. Wie der Eigentümer der Polizei mitteilte, dürften die Diebe zwischen dem 19. März, 15:30 Uhr, und dem 20. März, 10:20 Uhr, zugeschlagen haben. Der Baum soll einen Wert von etwa 1000 Euro haben. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern und dem Verbleib der Pflanze ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren