Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dubiose Haustürgeschäfte - Polizei warnt vor Dieben

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei warnt vor Dieben, die aktuell in Weilerbach ihr Unwesen treiben. Die Verdächtigen haben in den vergangenen Tagen bei Anwohnern geklingelt und insbesondere nach Schmuck, Pelzen, Gemälden oder anderen Wertgegenständen gefragt. Sie bieten an, diese beispielsweise auf Flohmärkten zu verkaufen. In mindestens einem Fall drang ein Täter in eine Wohnung ein und erbeutete Goldringe und Armbänder (wir berichteten: https://s.rlp.de/EwoxX6F). In diesem Zusammenhang berichteten Zeugen, dass ein weißer Kastenwagen der Marke Fiat Doblo aufgefallen sei. Die Polizei fragt nun: Wer hat Verdächtiges in Weilerbach bemerkt? Hat jemand bei Ihnen geklingelt und wollte Antiquitäten kaufen? Wer hat den Lieferwagen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-14299 entgegen.

Die Beamten appellieren: Bleiben Sie wachsam! Lassen Sie sich nicht auf dubiose Haustürgeschäfte ein! Rufen Sie notfalls um Hilfe, sollte jemand unerwünscht in Ihre Wohnung eindringen wollen! |erf

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