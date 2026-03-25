Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Wochenende verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall in der Fuchsstraße. Statt seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen, flüchtete der Verkehrsteilnehmer vom Unfallort. Wie der Besitzer eines Seat Terramar der Polizei mitteilte, hatte er sein Fahrzeug zwischen Samstagmittag, 14:30 Uhr, und Montagmorgen, 9:20 Uhr, am Straßenrand abgestellt. In diesem Zeitraum beschädigte der Unbekannte das Auto offenbar im Vorbeifahren. An der Beifahrerseite entstand dadurch ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher oder seinem Fahrzeug. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 0631 369-14299 zu melden. |kle

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