POL-PDKL: Dubiose Haustürgeschäfte - Polizei warnt vor Dieben (Korrektur)

Kaiserslautern (ots) - Am Montag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Audi A6 in der Max-Planck-Straße. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. An der Beifahrerseite des Autos entstand ein Schaden von mindestens 350 Euro. Der Fahrzeugbesitzer grenzt den Unfallzeitpunkt zwischen Mitternacht und 12:30 Uhr ein. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann oder den Unfall beobachtet ...

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