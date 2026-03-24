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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dubiose Haustürgeschäfte - Polizei warnt vor Dieben (Korrektur)

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Pressemitteilung unter www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6242625 haben wir eine falsche Telefonnummer angegeben. Die richtige Telefonnummer für Hinweise ist 0631 369-14299. Wir haben die Meldung korrigiert. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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