PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: zwei Nachtumzüge aus polizeilicher Sicht

Osann-Monzel und Bengel (ots)

Am 13.02.2026 begleitete die Polizeiinspektion Wittlich mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei die beiden großen Nachtumzüge in Osann-Monzel und Bengel.

Im Vorfeld bereits waren die Sicherheitskonzepte durch Veranstalter, den örtlichen Ordnungsbehörden, der Feuerwehr und der Polizei besprochen worden.

Mit einer Vielzahl von Wagen und Fußgruppen waren die beiden Umzüge am Abend unterwegs und mehrere tausend Menschen waren an beiden Örtlichkeiten vor Ort, welche die Umzüge feierten und sich im Anschluss jeweils zu den "After-Zug-Partys" begaben.

Die Sicherheitskonzepte gingen auf, die Zusammenarbeit zwischen Veranstalter, Rettungsdienst, Feuerwehr, Ordnungsamt und Polizei funktionierte.

Die Polizei zieht eine positive Bilanz.

Lediglich drei Strafanzeigen wegen kleinerer Körperverletzungen und Bedrohung mussten im Zusammenhang mit der Veranstaltung in Osann-Monzel aufgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 01:10

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Osann-Monzel (ots) - Am 13.02.2026 gegen 21:30 Uhr befuhr eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Bernkastel-Kues mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 47 von Klausen in Richtung Maring-Noviand. Im Bereich der Einmündung nach Osann-Monzel versuchte ein 18-jähriger Fußgänger aus dem Bereich der VG Schweich plötzlich die Straße zu queren und trat unvermittelt auf die Fahrbahn. Der Fußgänger ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 17:58

    POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

    Gerolstein (ots) - Am Freitag, 13.02.2026, zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die an einem Volkswagen T-Roc angebrachten Kennzeichenschilder. Der PKW stand zum Tatzeitpunkt im Eichenweg in Gerolstein im Bereich der Seniorenresidenz. Hinweise zur Tat und zu verdächtigen Beobachtungen (Fahrzeuge und Personen) werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren