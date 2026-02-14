Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Osann-Monzel (ots)

Am 13.02.2026 gegen 21:30 Uhr befuhr eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Bernkastel-Kues mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 47 von Klausen in Richtung Maring-Noviand.

Im Bereich der Einmündung nach Osann-Monzel versuchte ein 18-jähriger Fußgänger aus dem Bereich der VG Schweich plötzlich die Straße zu queren und trat unvermittelt auf die Fahrbahn.

Der Fußgänger wurde durch das Fahrzeug erfasst und fiel auf die Straße. Der 18-jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Er war stabil, Lebensgefahr bestand nicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine nicht unerhebliche Alkoholisierung bei dem Fußgänger festgestellt.

Der Unfall wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle vorübergehend gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell