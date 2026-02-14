PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Ölspuren im Bereich der Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm - Polizei bittet um Hinweise

Prüm - Arzfeld (ots)

Am 13.02.2026, gegen 14:30 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Prüm mehrere Ölspuren auf Fahrbahnen gemeldet.

Die Verunreinigungen erstreckten sich über mehrere Ortslagen und Straßenbereiche, unter anderem in den Gemeinden Lünebach, Üttfeld, Leidenborn, Lützkampen, Arzfeld, Daleiden, Dahnen sowie Sevenig.

Darüber hinaus wurden weitere Ölspuren in Pronsfeld und Schlossheck festgestellt.

Die betroffenen Fahrbahnabschnitte wurden abgesichert. Die Beseitigung der Ölspuren erfolgte durch die Straßenmeisterei Prüm sowie die Straßenmeisterei Arzfeld.

Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die am 13.02.2026 verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu einem möglicherweise ölverlustigen Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 14.02.2026 – 01:10

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Osann-Monzel (ots) - Am 13.02.2026 gegen 21:30 Uhr befuhr eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Bernkastel-Kues mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 47 von Klausen in Richtung Maring-Noviand. Im Bereich der Einmündung nach Osann-Monzel versuchte ein 18-jähriger Fußgänger aus dem Bereich der VG Schweich plötzlich die Straße zu queren und trat unvermittelt auf die Fahrbahn. Der Fußgänger ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 17:58

    POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

    Gerolstein (ots) - Am Freitag, 13.02.2026, zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die an einem Volkswagen T-Roc angebrachten Kennzeichenschilder. Der PKW stand zum Tatzeitpunkt im Eichenweg in Gerolstein im Bereich der Seniorenresidenz. Hinweise zur Tat und zu verdächtigen Beobachtungen (Fahrzeuge und Personen) werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 06:50

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

    Sehlem (ots) - Am 12.02.2026 zwischen 17:10 Uhr und 17:40 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem Betriebsgelände im Bereich der Bahnhofstraße in Sehlem. Hier beschädigte er mutwillig ein dort abgestelltes Fahrzeug, einen Mercedes Sprinter, indem ein Karosserieteil im Bereich der A-Säule und Motorhaube mit Gewalt verbogen wurde. Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion ...

    mehr
