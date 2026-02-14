Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Ölspuren im Bereich der Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm - Polizei bittet um Hinweise

Prüm - Arzfeld (ots)

Am 13.02.2026, gegen 14:30 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Prüm mehrere Ölspuren auf Fahrbahnen gemeldet.

Die Verunreinigungen erstreckten sich über mehrere Ortslagen und Straßenbereiche, unter anderem in den Gemeinden Lünebach, Üttfeld, Leidenborn, Lützkampen, Arzfeld, Daleiden, Dahnen sowie Sevenig.

Darüber hinaus wurden weitere Ölspuren in Pronsfeld und Schlossheck festgestellt.

Die betroffenen Fahrbahnabschnitte wurden abgesichert. Die Beseitigung der Ölspuren erfolgte durch die Straßenmeisterei Prüm sowie die Straßenmeisterei Arzfeld.

Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die am 13.02.2026 verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu einem möglicherweise ölverlustigen Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell