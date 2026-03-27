Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrolle: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmorgen flüchtete ein Pkw-Fahrer vor einer Polizeikontrolle. Die Polizeistreife beabsichtigte, den Mann in der Bismarckstraße aufgrund des Verdachts einer Verkehrsordnungswidrigkeit anzuhalten.

Statt den Weisungen der Beamten nachzukommen, beschleunigte der Mann seinen Tata Xenon. Auf seiner Flucht beschädigte er das Fahrzeug eines anderen Verkehrsteilnehmers.

Der Fahrer soll etwa 40 Jahre alt sein, wenig Haare und eine muskulöse Statur haben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter 0631 369-14299 zu melden. |kle

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