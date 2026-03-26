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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht auf Parkplatz: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwochmittag auf dem Parkplatz eines Elektronikmarktes in der Merkurstraße einen geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 10:50 Uhr. Der Unbekannte kollidierte dabei mit einem schwarzen Citroën C3 einer 42-Jährigen. An dem Fahrzeug der Frau entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Ein anonymer Zeuge hinterließ einen Hinweiszettel am Fahrzeug der Geschädigten, der darauf schließen lässt, dass der Unfall beobachtet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den anonymen Hinweisgeber sowie weitere mögliche Zeugen, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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