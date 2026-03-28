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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schmorbrand durch eingeschaltete Herdplatte

Northeim (ots)

Moringen (pel), Wilhelm-Raabe-Straße, Samstag, 28.03.2026, 07:05 Uhr.

Am Samstagmorgen hatte eine 24-jährige Bewohnerin nicht bemerkt, dass der Herd in der Küche noch angeschaltet war.

Auf Grund der Hitzeentwicklung kommt es zu einem Schmorbrand, wodurch das Kochfeld und die Arbeitsplatte beschädigt wurden. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Neben der 24-Jährigen wurde auch eine 59-jährige Frau jedoch mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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