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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck/ Billerbeck, Mühlenstraße 2, Freitag, 26.03.2026 - 13.00 Uhr bis Samstag, 28.03.2026 - 10.00 Uhr

Im o.a. Tatzeitraum befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Mühlenstraße von der Hauptstraße kommend. Hierbei touchierte er aufgrund der Höhe seines Fahrzeuges die Dachrinne an einem Wohngebäude. Der Verkehrsunfallort wird daraufhin verlassen, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Die Dachrinne wurde dabei beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Aufgrund der Höhe der Dachrinne von 2,40m ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen Kastenwagen o.Ä. gehandelt hat. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (kla)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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