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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Lkw-Teilen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hillerser Straße, Freitag, 27.03.2026, 18.30 Uhr - Samstag, 28.03.2026, 08.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Mindestens eine unbekannte Person begab sich im Tatzeitraum von Freitagabend (18.30 Uhr) bis Samstagmorgen (08.45 Uhr) auf ein ortsansässigen Firmengelände in der Hillerser Straße in Northeim. Im weiteren Verlauf wurden diverse Anbauteile von insgesamt zwei Lkw entwendet, welche auf dem Firmengelände geparkt standen. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unentdeckt vom Tatort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um den angegebenen Tatzeitraum gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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