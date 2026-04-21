Polizei Düren

POL-DN: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Täter flüchtet

Düren (ots)

Am Montagabend (20.04.2026) kam es in einem Supermarkt in der Nordstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann entnahm Lebensmittel und weitere Waren aus den Regalen und steckte diese in seine Jacke. Anschließend begab er sich in den Bereich der Selbstbedienungskassen und versuchte, den Kassenbereich zu passieren, ohne die Ware zu bezahlen.

Als ein Mitarbeiter ihn ansprach und festhalten wollte, reagierte der Mann aggressiv, schubste den Mitarbeiter mehrfach und versuchte zu flüchten. Ein weiterer Mitarbeiter konnte ihn zunächst aufhalten. In einem Büroraum ließ der Täter Teile des Diebesguts fallen, nutzte jedoch einen unbeobachteten Moment, öffnete ein Fenster und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 m groß, männlich, mit schwarzem Kinnbart. Er trug schwarze Sneaker, eine dunkelblaue Jeans, eine weiße Daunenjacke sowie eine schwarze Wollmütze.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

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