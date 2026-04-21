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Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Hürtgenwald

Hürtgenwald (ots)

Am Montagmorgen (20.04.2026) kam es gegen 07:45 Uhr im Kreuzungsbereich der K29 und B399 in Hürtgenwald zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 82-Jähriger aus Hürtgenwald befuhr um 07:45 Uhr die K29 aus Düren kommend in Fahrtrichtung Großhau. Ein 54-Jähriger aus der Gemeinde Langerwehe befuhr zeitgleich die B399 aus Gey kommend in Fahrtrichtung Horm und missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt des 82-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Beide Fahrer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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