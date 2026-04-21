Polizei Düren

POL-DN: Elektronische Geräte bei Wohnungseinbruch entwendet

Langerwehe (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch, der sich bereits am Samstagnachmittag (18.04.2026) in einem Mehrfamilienhaus "An der Lochmühle" ereignete, entwendeten unbekannte Tatverdächtige ein Mobiltelefon und ein Tablet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 13:00 Uhr hatte die Geschädigte ihre Wohnung in der dritten Etage des Hauses verlassen und die Tür zugezogen. Bei ihrer Rückkehr gegen 21:00 Uhr, bemerkte sie zunächst nur Unordnung in der Wohnung. Bei genauerem Hinsehen fiel dann auf, dass sich unbekannte Personen unberechtigter Weise gewaltsamen Zutritt zur Wohnung verschafft hatten und ein Tablet sowie ein Mobiltelefon entwendet hatten. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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