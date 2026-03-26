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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei sucht Hinweise nach Exhibitionismus vor Frau in Viersen

Viersen (ots)

Am Dienstagabend, um 22:50 Uhr, entblößte sich ein unbekannter Mann vor einer Frau am Busbahnhof in der Straße "Rathausmarkt" in Viersen. Die 23-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt in einem Bus, als sie den Mann bemerkte, der sich in Höhe des dortigen Chinarestaurants aufhielt. Er schaute ihr in die Augen und zog wenig später seine Hose herunter, um sein Glied zu entblößen. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Sie beschreibt den Mann wie folgt: etwa 180-185 cm groß, 25-30 Jahre alt, mit auffälligen Augenringen und dunkelblonden, kurzen Haaren. Er trug einen blauen Jogginganzug und eine schwarze Jacke. Haben Sie Hinweise zu dem unbekannten Mann? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer: 02162/377-0. /jk (194)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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