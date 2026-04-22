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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Langerwehe - Drei Personen leicht verletzt

Langerwehe (ots)

Am Dienstagnachmittag (21.04.2026) kam es gegen 16:15 Uhr im Kreuzungsbereich Mühlenweg / Jakob-Schmitz-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Mann aus Langerwehe mit seinem Pkw die Jakob-Schmitz-Straße in Fahrtrichtung Mühlenweg. Zeitgleich war ein 21-jähriger Mann, ebenfalls aus Langerwehe, mit seinem Fahrzeug auf dem Mühlenweg unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, nachdem der 21-Jährige die Vorfahrt des von rechts kommenden 53-Jährigen missachtet hatte. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stillstand. Dabei liefen Betriebsstoffe aus.

Alle drei Insassen der beteiligten Fahrzeuge - der 53-jährige Fahrer, seine 16-jährige Beifahrerin sowie der 21-jährige Fahrzeugführer - wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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