Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Düren (ots)

Am Dienstag (21.04.2026) kam es gegen 16:15 Uhr auf der Kölner Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 59-jähriger Mann aus Amt Creuzburg mit seiner Sattelzugmaschine von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben, welches wiederum gegen einen dritten Pkw prallte. In den geparkten Fahrzeugen befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Sattelzuzmaschine wurde durch einen Abschleppdienst versetzt. Zwei der beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

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