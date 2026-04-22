Polizei Düren

POL-DN: Verletzter Motorradfahrer nach Unfall auf Kreuzung

Düren (ots)

An der Kreuzung B56 / Im Großen Tal/ Nordstraße kam es gestern (21.04.2026) zu einem Verkehrsunfall beim Spurwechsel.

Ein 61 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Düren befuhr gegen 11:50 Uhr die rechte Geradeausspur der B56 in Richtung Düren. Der vor ihm befindliche Pkw bremste an der Kreuzung ab, als die Ampel von Grün wechselte. Der 61-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen. Um nicht aufzufahren, wechselte er auf die linke Geradeausspur. Dabei übersah er einen Motorradfahrer, der sich bereits auf der Spur befand und es kam zur Kollision.

Der Motorradfahrer, ein 66-Jähriger aus Jülich, wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme gesperrt.

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