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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 26.03.2026, 18:00 Uhr bis zum 28.03.2026, 09:30 Uhr versuchte unbekannte Täterschaft durch Aufziehen einer Terassentür sich Zugang zu einem Anwesen im Römerweg in 67434 Neustadt/W.-Hambach zu verschaffen. Da dies nicht gelang, ließ die unbekannte Täterschaft von ihrem Vorhaben ab. Ob ein Sachschaden an der Tür hierdurch entstanden ist, wird derzeit noch geprüft. Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben könne, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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