Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Gemeinsame Kontrollaktion mit dem Hauptzollamt Düsseldorf und dem Ordnungs- und Servicedienst der Stadt Düsseldorf - Zahlreiche Verstöße festgestellt

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Freitag, 24. April 2026, 13:00 - 19:00 Uhr

Am vergangenen Freitag führten Polizisten zusammen mit Beamten des Hauptzollamtes Düsseldorf und Mitarbeitenden des Ordnungs- und Servicedienst der Stadt Düsseldorf auf der Kölner Straße/Schlägelstraße zahlreiche Fahrzeug- und Personenkontrollen durch. Hierbei konnten die Beamten mehrere Verkehrsdelikte sowie arbeitsrechtliche Verstöße feststellen und ahnden.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzteams 117 Personen sowie 96 Fahrzeuge. Ein Fahrzeugführer fuhr ohne gültige Fahrerlaubnis und offensichtlich unter dem Einfluss von Kokain, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein anderer Mann nutzte ein Fahrzeug mit niederländischer Zulassung, an dem unzulässig ein portugiesisches Kennzeichen angebracht worden war. Hier leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs ein. Ein Kleintransporter wies erhebliche technische Mängel auf und wurde unmittelbar an einer Prüfstelle vorgeführt. Hier konnte der Prüfer vielfach gefährliche Mängel am Fahrzeug feststellen.

Die Polizisten leiteten insgesamt sieben Strafverfahren (unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Kennzeichenmissbrauchs) ein und ahndeten 33 Ordnungswidrigkeiten.

Die Beamten des Zolls stellten im Rahmen einer Finanzkontrolle Schwarzarbeit 20 Straftaten (unter anderem wegen Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und Sozialleistungsbetrug) sowie sechs Ordnungswidrigkeiten (Ausweismitführpflicht) fest.

In elf Fällen besteht der Verdacht der widerrechtlichen Nutzung ausländischer Fahrzeuge; hierzu fertigte der Ordnungs- und Servicedienst der Stadt Düsseldorf entsprechende Berichte.

Aufgrund der festgestellten Verstöße wurde 24 Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt; zwei Fahrzeuge wurden zwecks Gutachtenerstellung als Beweismittel sichergestellt.

(heu)

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