Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Wohnung durchsucht + Einstieg durchs Kellerfenster + Versuchter und vollendeter Einbruch in Mehrfamilienhäusern +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Wohnung durchsucht

Am Mittwoch (25.02.2026) drangen Einbrecher über die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Georgenstraße in Nieder-Mörlen ein. In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:40 Uhr durchsuchten die Täter mehrere Räume der Wohnung, blieben nach bisherigen Erkenntnissen allerdings ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Bad Nauheim: Einstieg durchs Kellerfenster

Ein Kellerfenster nutzten Einbrecher im Zeitraum zwischen Dienstag (24.02.2026), 18:30 Uhr und Mittwoch (25.02.2026), 08:45 Uhr als Einstieg in ein Einfamilienhaus in der Steinfurther Straße. Nahezu alle Räume wurden durch die Unbekannten durchsucht. Außerdem brachen die Täter im Haus eine weitere Tür auf. Ob und was die Täter erbeuteten ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06031 6010 mit der Friedberger Kripo in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Versuchter und vollendeter Einbruch in Mehrfamilienhäusern

Über ein Treppengeländer kletterten Einbrecher zwischen Dienstag (24.02.2026), 10:50 Uhr und Mittwoch (25.02.2026), 03:20 Uhr auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Fricke-Straße in Bad Vilbel. Die Täter beschädigten die Glasscheibe der Balkontür, scheiterten jedoch mit ihrem Einbruchsversuch. Die Sicherheitsriegel der Tür hielten sämtlichen Bestrebungen stand, sodass die Unbekannten leer ausgingen. Am Mittwochnachmittag erhielt die Polizei eine weitere Meldung über einen Einbruch in der Otto-Fricke-Straße. Hier waren Einbrecher auf einen Balkon einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses geklettert. Sie brachen die Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt. In der Wohnung durchwühlten die Täter mehrere Räume. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Einbrecher keine Beute machten. Der Tatzeitraum wird in diesem Fall auf Montag (23.02.2026), 08:00 Uhr bis Mittwoch, 14:45 Uhr eingegrenzt. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt sie telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

