Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 25.02.2026, 14:54 Uhr)

Herborn: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 25.02.2026, 14:54 Uhr)

Auch die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Dienstagmorgen (24.02.2026) vermissten 13-Jährigen aus Herborn wird hiermit zurückgenommen. Kurz nach der 12-Jährigen konnte die 13-Jährige ebenfalls wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich auch hier für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

