Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgänger geht über rot und wird von Pkw erfasst

Wuppertal (ots)

Am späten Montagnachmittag (27.04.2026, 17:45 Uhr) erlitt ein Fußgänger (46) schwere Verletzungen, als er beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst wurde. Der 46-Jährige beabsichtigte die Fahrbahn der Vohwinkler Straße zu überqueren. Dazu nutzte er die dortige Ampelanlage, die nach ersten Erkenntnissen jedoch rotes Licht für Fußgänger zeigte. Beim Überqueren der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia eines 41-Jährigen, der von der Kaiserstraße in die Vohwinkler Straße einfuhr. Der Fußgänger stürzte nach dem Aufprall zu Boden und erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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