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Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgänger geht über rot und wird von Pkw erfasst

Wuppertal (ots)

Am späten Montagnachmittag (27.04.2026, 17:45 Uhr) erlitt ein 
Fußgänger (46) schwere Verletzungen, als er beim Überqueren der 
Fahrbahn von einem Pkw erfasst wurde. 

Der 46-Jährige beabsichtigte die Fahrbahn der Vohwinkler Straße zu 
überqueren. Dazu nutzte er die dortige Ampelanlage, die nach ersten 
Erkenntnissen jedoch rotes Licht für Fußgänger zeigte. 
Beim Überqueren der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia 
eines 41-Jährigen, der von der Kaiserstraße in die Vohwinkler Straße 
einfuhr. 

Der Fußgänger stürzte nach dem Aufprall zu Boden und erlitt bei der 
Kollision schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein
Krankenhaus. 

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kam es zu 
Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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