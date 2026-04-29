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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogeneinfluss und zu schnell mit E-Scooter unterwegs

Jena (ots)

Ein E-Scooter Fahrer geriet Dienstagabend am Salvador-Allende-Platz in eine Verkehrskontrolle, nachdem er zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Zudem besteht aufgrund der festgestellten Geschwindigkeit der Verdacht, dass der E-Roller technisch verändert worden sein könnte. Der Roller wurde sichergestellt. Eine technische Überprüfung des E-Rollers steht noch aus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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