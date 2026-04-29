Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickdiebstahl nach Reifenpanne

Jena (ots)

In der Jena kam es am Dienstag, dem 28.04.2026, gegen 14:00 Uhr in der Grietgasse zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 69-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen parkten die Geschädigte und ihr Ehemann ihr Fahrzeug zuvor auf einem Parkplatz im Stadtgebiet. Kurz nach der Weiterfahrt stellten sie einen Reifenschaden fest. Ursächlich hierfür ein spitzer Gegenstand in Form eines Nagels, welcher sich im Reifen befand. In der Folge hielten sie ihr Fahrzeug im Bereich der Grietgasse an. Dort wurden sie von einer bislang unbekannten Person angesprochen und in gebrochenem Deutsch in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen wurden beide Geschädigten offenbar gezielt vom Fahrzeug abgelenkt. Als die Geschädigten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, stellten sie fest, dass aus dem Fahrzeug persönliche Gegenstände entwendet wurden, darunter auch 500 Euro Bargeld. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen im Innenstadtbereich sowie in Richtung der Bundesautobahn 4 ein. Die Täter konnten bisher nicht gefasst werden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor derartigen Betrugsmaschen: Täter nutzen gezielt Ablenkungssituationen, um unbemerkt Wertgegenstände zu entwenden. Lassen Sie Ihr Fahrzeug niemals unbeaufsichtigt und sichern Sie persönliche Gegenstände stets gegen unbefugten Zugriff. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den beteiligten Personen bzw. Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de) zu melden.

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