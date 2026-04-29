Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrug durch Schockanruf - Täter flüchtet ohne Beute

Jena (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Dienstag eine Seniorin mit einem sogenannten Schockanruf um ihr Vermögen zu bringen. Der Unbekannte meldete sich telefonisch bei der Geschädigten und gab sich als Polizeibeamter aus. Er täuschte vor, ein Angehöriger sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und könne nur gegen Zahlung einer hohen Geldsumme freigelassen werden. Die Seniorin wurde aufgefordert, Bargeld und Wertgegenstände bereitzuhalten. Der Täter begab sich anschließend zur Wohnanschrift der Geschädigten. Diese hatte jedoch zwischenzeitlich ihre Tochter informiert. Als der Tatverdächtige im Treppenhaus auf weitere Personen traf, brach er die Tat ab und flüchtete fußläufig in Richtung Stauffenbergstraße. Fahndungsmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet, bislang ohne Erfolg. Seien Sie bei derartigen Anrufen stets misstrauisch. Polizeibeamte fordern niemals Bargeld oder Wertgegenstände. Beenden Sie solche Gespräche sofort und verständigen Sie Angehörige oder die Polizei unter der bekannten Notrufnummer 110. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Jena zu melden (03641 - 81 0 - kpi.jena@polizei.thueringen.de).

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