Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Unfall bei Holzarbeiten

Saale-Holzland (ots)

Dienstagabend kam es auf einem Waldgrundstück in Rauda zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Mann führte dort mit einem Kleintraktor Arbeiten durch und zog mehrere Holzstämme einen Hang hinauf. Nach bisherigen Erkenntnissen unterschätzte der Mann die Steigung des Geländes sowie die Situation der teils ineinander verkeilten Stämme. In der Folge kippte der Kleintraktor um und begrub den Fahrer unter sich. Das Fahrzeug klemmte ihn im Bereich der unteren Körperhälfte ein. Der Verletzte konnte sich bemerkbar machen und rief über einen längeren Zeitraum um Hilfe, bis Anwohner die Hilferufe wahrnahmen und Rettungskräfte verständigten. Diese waren im Einsatz und brachten den Mann mit schweren Verletzungen in eine Krankenhaus. Unfallzeugen vor Ort gab es nicht. Nach aktuellem Stand wird von einem tragischen Alleinunfall ausgegangen.

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