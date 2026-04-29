Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Manipuliertes Pedelec

Weimar (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ettersburger Straße in Weimar wurde Dienstagmorgen ein Fahrzeugführer mit einem Pedelec überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug mittels einer sogenannten "BadAss-Box" technisch manipuliert worden war. Durch diese Veränderung erreichte das Pedelec eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 35 km/h und unterlag somit nicht mehr den Vorschriften für Fahrräder, sondern denen für Kleinkrafträder. Eine erforderliche Haftpflichtversicherung konnte der Betroffene nicht nachweisen. Zudem war er nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis der Klasse AM. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

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