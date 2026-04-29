LPI-J: Unbekannte stehlen Altkleider
Apolda (ots)
Am Wochenende kam es in Apolda (Beim Weidige) zu einem Diebstahl auf einem dortigen Firmengelände. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände und öffneten gewaltsam die Vorhängeschlösser von Kleidercontainern. Anschließend durchwühlten sie die Container und stahlen diverse Kleidungsstücke. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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Polizeiinspektion Apolda
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