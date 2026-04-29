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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte stehlen Altkleider

Apolda (ots)

Am Wochenende kam es in Apolda (Beim Weidige) zu einem Diebstahl auf einem dortigen Firmengelände. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände und öffneten gewaltsam die Vorhängeschlösser von Kleidercontainern. Anschließend durchwühlten sie die Container und stahlen diverse Kleidungsstücke. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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