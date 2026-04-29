LPI-J: Unbekannte stehlen Altkleider

Weimar (ots) - Am Dienstagabend kam es in einem Lokal am Weimarer Frauenplan zu einem Betrugsdelikt. Ein Mann hatte Speisen und Getränke im Wert von rund 56 Euro konsumiert, ohne über entsprechende Zahlungsmittel zu verfügen. Als ihm die Rechnung vorgelegt wurde, verweigerte er die Zahlung, zerknüllte diese und äußerte, den Betrag nicht begleichen zu wollen. Anschließend versuchte er, das Lokal zu verlassen. Der 39-jährigen Mann konnte durch eingesetzte Kräfte ...

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